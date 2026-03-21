Il collaboratore scolastico e l’operatore scolastico | Guida + Scheda rilevazione competenze + Bozza per incarico specifico per assistenza ad alunni con disabilità

Il nuovo CCNL del settore Scuola, firmato il 18 gennaio 2024, ha modificato i profili professionali del personale ATA, creando due nuove figure: l’operatore scolastico e il funzionario ad elevata qualificazione. Sono state predisposte una guida, una scheda per la rilevazione delle competenze e una bozza per incarichi specifici dedicati all’assistenza di alunni con disabilità. Questi aggiornamenti riguardano le mansioni e le modalità di incarico del personale.

Il CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 1812024, settore Scuola, ha ridisegnato tutti i profili professionali del personale ATA introducendone anche due nuovi: è il caso dell’operatore scolastico e del funzionario ad elevata qualificazione. Questi due profili li troveremo però solo a partire dal 1° settembre 2027 nell’organico delle Istituzioni Scolastiche a seguito del rinvio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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