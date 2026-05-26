Corso di perfezionamento eCampus sul sostegno | attività e strategie di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola di oggi La formazione dell’insegnante specializzato

Il corso di perfezionamento di eCampus si concentra sulle attività e le strategie di sostegno didattico per studenti con disabilità, evidenziando l'importanza di una formazione specifica per gli insegnanti specializzati. La formazione viene presentata come una competenza strategica indispensabile per i docenti e le figure professionali coinvolte nel contesto scolastico.

Per rispondere a questa crescente esigenza, l’università eCampus propone il corso di perfezionamento “Attività e strategie di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola di oggi. La formazione dell’insegnante specializzato”: un percorso creato per chi desidera consolidare competenze pedagogiche, metodologiche e operative finalizzate a una didattica inclusiva. Questo corso di perfezionamento rappresenta un’opportunità formativa preziosa sia per chi opera già nella scuola, sia per chi intende qualificarsi professionalmente in vista di un futuro ruolo educativo. Il programma è strutturato per fornire strumenti concreti e competenze spendibili nella pratica didattica quotidiana. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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