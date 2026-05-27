Ikea arriva a Ferrara | apre un Plan and Order Point al centro commerciale

Notizia in breve

Ikea apre un nuovo Plan and Order Point nel centro commerciale di Ferrara. Il negozio, dedicato alla progettazione di spazi domestici e professionali, è stato confermato ufficialmente dopo le indiscrezioni delle scorse settimane. La nuova sede si trova in un’area commerciale della città e offrirà servizi di consulenza e progettazione per clienti privati e aziende. L’apertura segna l’ingresso ufficiale del marchio nel territorio ferrarese.