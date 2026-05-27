Ikea arriva a Ferrara | apre un Plan and Order Point al centro commerciale
Ikea apre un nuovo Plan and Order Point nel centro commerciale di Ferrara. Il negozio, dedicato alla progettazione di spazi domestici e professionali, è stato confermato ufficialmente dopo le indiscrezioni delle scorse settimane. La nuova sede si trova in un’area commerciale della città e offrirà servizi di consulenza e progettazione per clienti privati e aziende. L’apertura segna l’ingresso ufficiale del marchio nel territorio ferrarese.
Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Ikea aprirà a Ferrara un nuovo Plan and Order Point, il format dell’azienda svedese dedicato alla progettazione degli spazi domestici e professionali.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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