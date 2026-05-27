Ikea arriva a Ferrara | apre un Plan and Order Point al centro commerciale

Da ferraratoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ikea apre un nuovo Plan and Order Point nel centro commerciale di Ferrara. Il negozio, dedicato alla progettazione di spazi domestici e professionali, è stato confermato ufficialmente dopo le indiscrezioni delle scorse settimane. La nuova sede si trova in un’area commerciale della città e offrirà servizi di consulenza e progettazione per clienti privati e aziende. L’apertura segna l’ingresso ufficiale del marchio nel territorio ferrarese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Ikea aprirà a Ferrara un nuovo Plan and Order Point, il format dell’azienda svedese dedicato alla progettazione degli spazi domestici e professionali.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ikea arriva al MaxiMall Pompeii: quando aprirà il nuovo plan and order pointIkea Italia apre un nuovo plan and order point nel Centro Commerciale MaxiMall Pompeii a Torre Annunziata.

Ikea di Afragola, stop alle pulizie al centro commerciale: c’è lo sciopero degli addettiI lavoratori della ditta di pulizie che opera all’interno dell’Ikea di Afragola hanno deciso di fermarsi, stoppando le attività di pulizia nel centro...

Si parla di: Ikea arriva a Ferrara: apre un Plan and Order Point al centro commerciale; Ikea arriva a Ferrara, ecco dove aprirà e quando.

order point ikea arriva a ferraraIkea arriva a Ferrara, ecco dove aprirà e quandoFerrara Ikea sbarca a Ferrara. Da luglio sarà presente in città un Plan and Order Point. I ferraresi potranno entrare in contatto con Ikea attraverso un format pensato per accompagnare le persone nell ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web