Ikea di Afragola stop alle pulizie al centro commerciale | c'è lo sciopero degli addetti

I lavoratori della ditta di pulizie che opera all’interno dell’Ikea di Afragola hanno deciso di fermarsi, stoppando le attività di pulizia nel centro commerciale. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di gestione del personale. La decisione di scioperare è stata presa dai dipendenti della Service Key, la società incaricata delle pulizie nel negozio.

Sciopero dei lavoratori della Service Key, la ditta di pulizie che lavora all'Ikea di Afragola. I sindacati UILTuCS, Filcams Cgil e Fisascat Cisl: "Ritardi nei pagamenti degli stipendi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ikea di Afragola, grosso incendio vicino al centro commerciale: enorme colonna di fumo neroIncendio vicino all'Ikea di Afragola, sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre. Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uominiLa Polizia Locale di Afragola ha scoperto un luogo di appuntamenti nei pressi del parcheggio Ikea: fermati e denunciati due uomini per atti osceni. Contenuti utili per approfondire Ikea di Afragola stop alle pulizie al... Ikea di Afragola, stop alle pulizie al centro commerciale: c’è lo sciopero degli addettiStop alle pulizie al centro commerciale Ikea di Afragola: c'è lo sciopero degli addetti della Service Key, la società che gestisce in appalto il servizio. I lavoratori dalle 5 di questa mattina, sabat ... fanpage.it Afragola, spaventoso incendio alle spalle dell'Ikea: in fiamme un'autocarrozzeriaSpaventoso incendio alle spalle dell'Ikea di Afragola. Una densa nube di fumo stamane era visibile fin dall'autostrada Napoli-Roma. In fiamme un'autocarrozzeria. Non si registrano feriti. Sul posto i ... ilmattino.it