Ikea arriva al MaxiMall Pompeii | quando aprirà il nuovo plan and order point

Ikea Italia apre un nuovo plan and order point nel Centro Commerciale MaxiMall Pompeii a Torre Annunziata. L’inaugurazione è prevista prossimamente e rappresenta un’ulteriore espansione della catena nella regione. Il punto vendita si trova all’interno del centro commerciale e sarà dedicato ai servizi di pianificazione e ordinazione. La data di apertura ufficiale non è ancora stata comunicata.

Ikea Italia rafforza ulteriormente la sua presenza in Campania con la prossima apertura di un plan and order point a Torre Annunziata, all’interno del Centro Commerciale MaxiMall Pompeii. Un format consolidato, il 29esimo in Italia, nello spazio di 160 metri quadri, dove i clienti dalla prossima estate potranno lasciarsi ispirare dalla selezione delle proposte d’arredo presenti, per progettare ambienti su misura per la propria casa o attività commerciale. Grazie al costante supporto dei consulenti, che guideranno il cliente attraverso l’intera esperienza d’acquisto, sarà inoltre possibile acquistare dall’intero catalogo online di Ikea, ricevendo successivamente l’ordine nella modalità preferita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Shopping in Love per San Valentino, Carnevale con Alice nel Paese delle Meraviglie e il K-pop Golden Experience al Maximall Pompeii Il nuovo Ikea point apre a Novara per San GaudenzioC'è la data ufficiale: il nuovo “plan, order and pick-up point” di Ikea aprirà prima di San Gaudenzio a Novara. Contenuti e approfondimenti su MaxiMall Pompeii Temi più discussi: IKEA sbarca al MaxiMall Pompeii: a Torre Annunziata apre il primo Plan and Order Point; Maximall Pompeii a Torre Annunziata: Oltre 250 milioni di fatturato nel ‘25, e arriva anche Ikea; IKEA apre a Torre Annunziata: nuovo plan and order point al MaxiMall Pompeii. Ikea arriva al MaxiMall Pompeii: quando aprirà il nuovo plan and order pointIkea Italia rafforza ulteriormente la sua presenza in Campania con la prossima apertura di un plan and order point a Torre Annunziata, all’interno del Centro Commerciale MaxiMall Pompeii. Un format co ... napolitoday.it IKEA apre a Torre Annunziata: nuovo punto al MaxiMall PompeiiQui sarà possibile progettare ambienti come cucine, camere da letto o uffici con l’aiuto di esperti, utilizzando l’intero catalogo digitale IKEA. agro24.it Rituals presenta la nuova collezione in edizione limitata: The Rituals of Seshen. Per celebrarla, il 6 - 7 e 8 marzo, con una spesa minima di 55€, un docciaschiuma & una pochette per te. Ti aspettiamo da Rituals Cosmetics al MaxiMall Pompeii. #Rituals #TheR - facebook.com facebook