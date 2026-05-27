Ikea a giugno ci si potrà sposare nei negozi con cerimonia ufficiale ed economica

Il 27 giugno, cinque negozi Ikea in Svezia ospiteranno matrimoni ufficiali. Le coppie potranno celebrare il matrimonio con una cerimonia formale all’interno del negozio, seguita da un pranzo preparato dal colosso. Alla fine della giornata, riceveranno anche un regalo. La possibilità di sposarsi in negozio sarà disponibile solo in questa data e solo in questi punti vendita.

L'Ikea diventa casa a tutti gli effetti: il 27 giugno sarà possibile sposarsi all'interno di 5 negozi svedesi, con cerimonia ufficiale, pranzo preparato dal colosso e anche un regalo per gli sposi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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