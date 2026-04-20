Entro giugno sarà possibile visitare il piano -7 della centrale idroelettrica di Bargi gestita da Enel Green Power. La data è stata comunicata da un portavoce dell'azienda, che ha confermato l'apertura al pubblico di una parte dell’impianto. La decisione arriva dopo un approfondimento sulla sicurezza e sui controlli necessari per permettere l'accesso. La centrale si trova nella provincia di Bologna e rappresenta un punto importante per l’energia rinnovabile nella regione.

Bologna, 20 aprile 2026 – Entro giugno si potrà accedere al piano -7 della centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi. Dopo, naturalmente, che sarà stato svuotato dall’acqua che ancora riempie, in parte, la struttura. Una notizia che fa sperare nella prosecuzione delle indagini della Procura sulla strage del 9 aprile 2024, quando un tremendo scoppio uccise sette lavoratori, tutti tecnici specializzati, e altri otto rimasero feriti mentre erano impegnati in un collaudo a un generatore: persero la vita in quell’inferno di acqua e fuoco dovuto all’esplosione della turbina numero due, avvenuta alle 14.30 circa. Indagini a rilento. Fino a oggi è stato impossibile accedere ai piani -7, -8, -9, dato che appunto l’acqua invade l’impianto e immergersi per recuperare i materiali utili all’inchiesta sarebbe troppo pericoloso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Suviana, speranza per l’inchiesta: entro giugno si potrà scendere al piano -7

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