Negli ultimi giorni, sui social media si sono diffuse voci riguardo a un video condiviso da Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, due personaggi noti del programma televisivo Ballando con le Stelle. La clip ha alimentato diverse interpretazioni tra gli utenti, portando molti a ipotizzare una proposta di matrimonio tra i due. Tuttavia, non ci sono comunicazioni ufficiali o conferme da parte dei protagonisti in merito al contenuto o al significato del video.

Per diversi giorni il web si è scatenato immaginando una possibile proposta di matrimonio tra due volti amatissimi di Ballando con le Stelle. Il video pubblicato da Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina – con lui in ginocchio e una scatolina tra le mani – aveva infatti fatto esplodere le ipotesi romantiche tra i fan del programma di Rai 1. Al tempo stesso però, il video aveva suscitato molte perplessità, anche perché fino a quel momento non si era parlato di una relazione effettiva tra i due ballerini. La verità infatti è arrivata solo nelle ultime ore e ha spiazzato chi si era già convinto della storia d’amore. Nessun matrimonio in arrivo e nessun annuncio sentimentale: quel filmato virale era in realtà parte di una strategia promozionale legata a Sposi in Ballo, il nuovo progetto ideato proprio da Kuzmina e Perotti.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Ci dobbiamo sposare”: cosa si nasconde dietro il video di Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina

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