Secondo un'inchiesta della tv pubblica danese, la Danimarca avrebbe elaborato piani segreti per sabotare le piste di atterraggio in Groenlandia, con l’obiettivo di bloccare l’arrivo di aerei statunitensi. Le fonti coinvolte sono di alto livello, tra cui membri del governo e militari, e i dettagli sono stati rivelati dopo un’indagine approfondita. La notizia si basa su dodici fonti ufficiali che hanno fornito informazioni riservate.

Home > Esteri > Il piano includeva la possibilità di far saltare le piste di atterraggio per ostacolare eventuali voli statunitensi, nell’ambito di un’operazione operativa che si inseriva anche nell’esercitazione Nato ‘Arctic Endurance’, a cui hanno partecipato Francia, Germania e Svezia. Nonostante le precauzioni, le autorità danesi hanno cercato di evitare un’escalation con Washington. Trump ha poi annunciato un generico “accordo quadro” con la Nato sull’uso delle basi in Groenlandia, mentre il comando Usa Northern Command ha confermato la cooperazione con Danimarca e Groenlandia per l’accesso a installazioni strategiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, c’era un piano segreto della Danimarca per far saltare le piste di atterraggio per fermare gli Usa

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