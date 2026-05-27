Ibrahimovic e Tyson Fury tentano la scalata nel calcio inglese | piano per acquistare il Morecambe e sbarcare su Netflix

Zlatan Ibrahimovic e Tyson Fury stanno considerando di acquistare il Morecambe FC, squadra di quinta divisione inglese. Entrambi hanno avviato trattative per rilevare le quote di maggioranza del club. Contestualmente, si parla di un progetto per trasmettere la loro avventura su Netflix. Finora non sono stati resi noti dettagli finanziari o tempi precisi per l’operazione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il dirigente del Milan e il campione dei pesi massimi progettano l'acquisizione del club di quinta divisione ispirandosi al modello Wrexham, con l'idea di lanciare la docuserie Rise of Morecambe. Zlatan Ibrahimovic e il pugile britannico Tyson Fury stanno valutando l’opportunità di rilevare congiuntamente le quote di maggioranza del Morecambe FC, compagine calcistica attualmente militante nella quinta serie del campionato inglese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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