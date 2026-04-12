Tyson Fury torna e sfida Joshua | Facciamo la battaglia d’Inghilterra

Dopo 15 mesi di inattività, il pugile britannico torna sul ring e vince ai punti contro un avversario di nome Makhmudov. Subito dopo il match, rivolge un messaggio a un altro pugile britannico, invitandolo a combattere in un evento che lui ha definito “la battaglia d’Inghilterra”. Questa sfida tra i due protagonisti del pugilato britannico ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Il britannico rientra dopo 15 mesi di stop, batte Makhmudov ai punti e chiama subito il grande rivale Anthony Joshua. Tyson Fury è tornato sul ring con una vittoria convincente. L’ex campione del mondo dei pesi massimi ha superato Arslanbek Makhmudov per decisione unanime dopo dodici riprese al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, davanti a un pubblico tutto dalla sua parte. Per il 37enne britannico si tratta della 35ª vittoria in carriera, a fronte di 2 sconfitte e 1 pareggio, un risultato che conferma la sua competitività ai massimi livelli nonostante un’assenza di 15 mesi dal ring. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Tyson Fury torna sul ring: affronta Makhmudov e lancia sfida a JoshuaRestare fuori dal ring è impossibile per Tyson Fury, pronto a sfidare sabato il peso massimo di origine russa Arslanbek Makhmudov in un incontro che... Leggi anche: È tornato Tyson Fury! Domina Makhmudov e sfida Joshua: "Sono 10 anni che scappi"