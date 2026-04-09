Nelle ultime ore si sono moltiplicati i commenti sui social riguardo al prossimo incontro tra Tyson Fury e Arslanbek Makhmudov. L’evento, previsto per il 2026, ha già suscitato interesse tra gli appassionati di boxe, con dettagli sui biglietti e sulle modalità di visione che stanno emergendo. Per chi volesse seguire l’incontro, si parla anche di una possibile trasmissione su Netflix.

2026-04-09 13:36:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Tyson Fury ha affettuosamente definito il suo primo incontro in più di 15 mesi un “circo”, mentre l’ex campione unificato dei pesi massimi si prepara a tornare contro il russo Arslanbek Makhmudov di 6 piedi e 6 sabato. La preparazione si è sempre più concentrata sulla possibilità che una vittoria possa portare Fury ad affrontare finalmente Anthony Joshua, l’unico pugile britannico attivo che può corrispondere al suo profilo, ma il mancuniano si sta concentrando sul suo avversario immediato “grande e intimidatorio”. “È un tipo dall’aspetto spaventoso e devo essere al massimo per picchiarlo”, ha detto Fury a Sky Sports, prevedendo che “farà a pezzi” Makhmudov “se sarà al suo meglio”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov: tempo di lotta, biglietti e come guardarlo su Netflix

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, l’evento in diretta su Netflix dall’11 aprileQuesto incontro segna il tanto atteso ritorno di Fury sul suolo natio, a quasi quattro anni dalla sua ultima apparizione su un ring britannico.

Tyson Fury difende la scelta di Arslanbek MakhmudovIl rientro di Tyson Fury nel ring è guidato da una logica centrata sul pericolo calcolato, dove la motivazione non è legata a premi o tempistiche, ma...

Temi più discussi: Fury torna sul ring: la super sfida contro Makhmudov è in diretta su Netflix; Tyson Fury vs Makhmudov: la data, l'orario, dove vederlo e il pronostico; Incontro tra Tyson Fury e Arslanbek Makhmudov sabato: che ore sono e elenco completo degli incontri; Il catalogo Netflix aggiornato per le lunghe maratone in streaming.

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Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: How to watch in UK, ring walk time, date, TV channel, undercardFury faces Makhmudov on Saturday April 11. The fight is at the Tottenham Hotspur Stadium in London. The fight will be streamed exclusively on Netflix. Anyone who has a subscription will be able to ... espn.co.uk

Fury torna sul ring dopo il ritiro nel dicembre del 2024: la super sfida contro Makhmudov è in diretta su Netflix Tyson Fury torna sul ring nel momento più difficile della sua carriera ed è chiamato a riscattarsi dopo la doppia sconfitta contro Oleksandr Usyk, c - facebook.com facebook