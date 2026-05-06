Zlatan Ibrahimovic ha recentemente perso una scommessa con Tom Brady, il famoso quarterback della NFL. Come risultato, la leggenda del football ha deciso di radere completamente la testa dell’attaccante svedese, ex giocatore del Milan e attualmente consulente senior di RedBird per il club rossonero. La scena è stata documentata in alcuni video condivisi sui social, suscitando attenzione tra i tifosi e gli appassionati di sport.

"Una scommessa è una scommessa", ha detto Ibrahimovic sui social in un messaggio che ha accompagnato una serie di foto in cui Brady lo ha rasato a zero, dinanzi lo sguardo attonito e divertito di un po' di persone. La leggenda della NFL era stato ospite d'onore a 'San Siro' in occasione di Milan-Como 1-1 dello scorso 18 febbraio. In quell'occasione, Ibra e Tom Brady si erano scambiati battute e sorrisi a bordo campo, con il consulente speciale di Cardinale per il Diavolo che aveva anche regalato all'ex giocatore una maglia del Milan con il numero 12 e il suo nome stampato sopra. È dunque possibile che la scommessa tra i due sia nata quel giorno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic perde una scommessa con Tom Brady: la leggenda NFL gli rade la testa

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