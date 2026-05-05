Ibrahimovic perde una scommessa e Tom Brady lo rasa a zero | la foto di Zlatan pelato fa il giro dei social

Zlatan Ibrahimovic si trova al centro di una situazione insolita dopo aver perso una scommessa con Tom Brady, come mostrato in un video di Fox Sports. La scommessa ha portato Ibrahimovic a radersi completamente i capelli, e la sua testa pelata è diventata protagonista sui social media. La scena ha attirato l'attenzione degli utenti, che hanno condiviso e commentato la foto di Ibrahimovic senza capelli.

Siparietto virale per Zlatan Ibrahimovic, che in un video pubblicato da Fox Sports dedicato alla prossima Coppa del Mondo – al via dall’11 giugno nelle Americhe – perde una scommessa contro la leggenda NFL Tom Brady. Il risultato? Testa rasata a zero e immagine subito virale sui social. A molti tifosi il look ha ricordato quello sfoggiato nella stagione 20052006 con la maglia della Juventus. Dopo il ritiro, Ibrahimovic è stato annunciato come partner operativo di RedBird e consulente della proprietà del Milan. Nella stagione 20242025 ha rappresentato il club in prima linea, intervenendo pubblicamente anche nei momenti più delicati. Con l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, la sua esposizione mediatica si è ridotta, pur restando una figura legata al mondo rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ibrahimovic perde una scommessa e Tom Brady lo rasa a zero: la foto di Zlatan pelato fa il giro dei social Notizie correlate Leggi anche: Milan, Tom Brady saluta l’Italia: il post social e i ringraziamenti a Zlatan Ibrahimovic Neymar, spunta una maglia del Milan nella sua collezione: il legame con Zlatan IbrahimovicLa notizia arriva direttamente dai social: in un video diffuso da 'SportMediaset', Neymar ha mostrato la propria collezione privata di maglie e... Contenuti e approfondimenti Ibrahimovic senza capelli, Tom Brady lo rasa a zero: l'incredibile siparietto durante l'ultimo spot dei MondialiL'emittente americana Fox Sports ha rilasciato un video dedicato alla Coppa del Mondo, dove l'ex attaccante svedese perde una scommessa contro la leggenda della NFL ... corrieredellosport.it Ibra si fa rasare a zero da Tom Brady: Una scommessa è una scommessaScelta insolita di Zlatan Ibrahimovic, che ha pubblicato su Instagram degli scatti mentre si fa tagliare i capelli a zero da Tom Brady, leggenda dello sport a stelle e strisce. Solita zlatanata social ... milannews.it