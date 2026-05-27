Iaccarino in amaranto trattativa con il Napoli Nel mirino anche il talentuoso Rao

Sono in corso trattative tra i direttori sportivi per il trasferimento di Gennaro Iaccarino, centrocampista nato nel 2003, attualmente in forza a una squadra di seconda divisione. In passato ha disputato 29 partite e segnato un gol decisivo contro il Campobasso. Sul tavolo ci sono anche possibilità di un trasferimento al Napoli e l’interesse per il talento Rao.

Contatti in corso, e non da ieri, tra i direttori sportivi Nello Cutolo e Giovanni Manna. Sul tavolo c’è il futuro di Gennaro Iaccarino (2003), centrocampista che in amaranto ha collezionato 29 presenze e un gol, importantissimo, a Campobasso. Il giocatore era arrivato dal Napoli con la formula. 🔗 Leggi su Today.it

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