Il Napoli sta valutando diversi profili nel mercato sudamericano, tra cui un difensore che interessa anche al Leverkusen. La società partenopea tiene sotto osservazione alcune possibilità e sta analizzando le opportunità di rafforzamento per la rosa. Tra i nomi monitorati, c’è anche quello di un calciatore che potrebbe essere inserito nel futuro piano di squadra. La trattativa resta aperta e in evoluzione.

Il Napoli continua a seguire con attenzione il mercato sudamericano e tra i profili monitorati c’è anche Danilo, centrocampista del Botafogo che si sta mettendo in evidenza in Brasile. Sul giocatore si è mosso anche il Bayer Leverkusen, mentre per ora non si parla ancora di una trattativa vera e propria. È questo lo scenario emerso dalle informazioni rilanciate da Felipe Silva di ESPN Brasil. Il club azzurro, dunque, si è limitato a un primo sondaggio esplorativo. Un interesse concreto, ma ancora in fase iniziale, dentro un quadro che resta aperto e che coinvolge anche altre società europee. Il passaggio riportato è questo: “Bayer Leverkusen e Napoli hanno chiesto informazioni sul centrocampista del Botafogo, ma non ci sono ancora trattative in corso”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Danilo nel mirino del Napoli: c’è anche il Leverkusen

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