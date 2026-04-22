Danilo nel mirino del Napoli | c’è anche il Leverkusen

Da forzazzurri.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta valutando diversi profili nel mercato sudamericano, tra cui un difensore che interessa anche al Leverkusen. La società partenopea tiene sotto osservazione alcune possibilità e sta analizzando le opportunità di rafforzamento per la rosa. Tra i nomi monitorati, c’è anche quello di un calciatore che potrebbe essere inserito nel futuro piano di squadra. La trattativa resta aperta e in evoluzione.

Il Napoli continua a seguire con attenzione il mercato sudamericano e tra i profili monitorati c’è anche Danilo, centrocampista del Botafogo che si sta mettendo in evidenza in Brasile. Sul giocatore si è mosso anche il Bayer Leverkusen, mentre per ora non si parla ancora di una trattativa vera e propria. È questo lo scenario emerso dalle informazioni rilanciate da Felipe Silva di ESPN Brasil. Il club azzurro, dunque, si è limitato a un primo sondaggio esplorativo. Un interesse concreto, ma ancora in fase iniziale, dentro un quadro che resta aperto e che coinvolge anche altre società europee. Il passaggio riportato è questo: “Bayer Leverkusen e Napoli hanno chiesto informazioni sul centrocampista del Botafogo, ma non ci sono ancora trattative in corso”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

danilo nel mirino del napoli c8217232 anche il leverkusen
© Forzazzurri.net - Danilo nel mirino del Napoli: c’è anche il Leverkusen

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato, Alajbegovic nel mirino del Milan: destino nelle mani del Bayer Leverkusen | Pm News

Issa Doumbia nel mirino: anche il Napoli sul talentoIl Napoli continua a guardare con attenzione ai profili giovani e di prospettiva.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Migranti, i sindacati europei: Regolarizzazione subito; Cordoglio per la scomparsa di Danilo Delle Donne - isNews; Roma, arriva il debutto di Danilo Grossi con In un giorno senza tempo; Frosinone, furto con 'spaccata' nella notte: un negozio di informatica nel mirino dei ladri, caccia alla banda.

GF, Danilo finisce nel mirino degli altri concorrentiDanilo Aquino è finito nel mirino degli altri concorrenti che lo criticano per alcuni suoi comportamenti che non convincono: il romano vorrebbe risultare sempre il più simpatico agli occhi del ... ilgiornale.it

Trova facilmente notizie e video collegati.