Zampata di Iaccarino e cuore amaranto | l’Arezzo espugna Campobasso 1-0

L’Arezzo ha conquistato una vittoria di misura sul campo del Campobasso, grazie a una rete di Iaccarino. La partita si è giocata senza la presenza dei tifosi, ma la squadra amaranto ha comunque portato a casa tre punti importanti per la classifica e il morale. Il risultato finale è stato di 1-0.

Niente tifosi al seguito, ma l'orgoglio amaranto viaggia lo stesso. L'Arezzo passa a Campobasso con una vittoria pesante, di quelle che fanno morale e classifica. Basta un gol da campione di Iaccarino per piegare i molisani e portare a casa tre punti meritati. La partita parte con una sola squadra in campo: l'Arezzo. Per venti minuti i ragazzi di Bucchi comandano il gioco e creano occasioni a raffica. Mawuli si trova davanti al portiere ma gli tira addosso divorandosi un gol già fatto. Pattarello la butta dentro ma l'arbitro annulla tra le proteste amaranto.