Le decisioni dei consumatori possono influenzare l'etica delle grandi aziende tecnologiche, secondo alcuni esperti. Tuttavia, non è chiaro come le preferenze degli utenti possano effettivamente bloccare algoritmi considerati poco etici. Le leggi attuali non sono state aggiornate per seguire l’evoluzione rapida dell’intelligenza artificiale, lasciando un vuoto normativo. Questo scenario solleva domande sulla capacità delle normative di controllare le tecnologie emergenti.

? Domande chiave Come possono le scelte dei consumatori bloccare algoritmi poco etici? Perché le leggi attuali non riescono a seguire l'evoluzione dell'IA? Chi sono i partner che collaborano con il Vaticano per l'etica? Cosa accadrà se le aziende useranno la religione per puro marketing??? In Breve Modelli divergenti tra AI Act europeo, libertà USA e controllo statale cinese. Collaborazione Anthropic e Santa Sede per integrare valori umani nei modelli. Rischio vatican washing per . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA, Tridente: il potere dei consumatori può guidare l’etica delle Big Tech

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