IA e guerra nel Golfo | il Pentagono sfida l’etica delle Big Tech

Durante i recenti scontri tra Stati Uniti e Iran, sono stati utilizzati numerosi algoritmi generativi nel contesto militare. Questa situazione ha portato a un acceso dibattito internazionale sulla responsabilità delle aziende tecnologiche nel controllo dell’impiego dei propri modelli in ambito bellico. Il Pentagono ha dichiarato di aver sfidato le politiche delle grandi aziende tech, evidenziando le tensioni tra innovazione e etica nel settore della difesa.

L’impiego massiccio di algoritmi generativi durante i recenti scontri militari tra gli Stati Uniti e l’Iran ha sollevato un dibattito globale sulla capacità delle aziende tecnologiche di limitare l’uso bellico dei propri modelli. Mentre Anthropic tenta di porre vincoli etici alla gestione dei dati, le necessità strategiche del Pentagono spingono per una libertà d’azione che ignora le restrizioni imposte dai privati. Il fronte del Medio Oriente sta vivendo una trasformazione radicale nella conduzione delle operazioni belliche. La cosiddetta Terza guerra del Golfo ha l’integrazione sistematica di sistemi basati su modelli linguistici avanzati, come Claude o ChatGPT, per supportare i processi decisionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e guerra nel Golfo: il Pentagono sfida l’etica delle Big Tech Etica, guerra, IA: cosa succede tra Anthropic e il PentagonoL’Intelligenza Artificiale ha raggiunto e superato nell’arco di poche ore il suo “momento Oppenheimer”, quello in cui una nuova tecnologia diventa... Leggi anche: Tutti pazzi per Claude, l’IA “etica” di Anthropic che sfida il Pentagono