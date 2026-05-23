Elon Musk ha accusato Altman di usare la questione etica e l’idealismo tecnologico come scuse per una lotta di potere. La disputa tra i due imprenditori si intensifica, con Musk che afferma che Altman si trovi ormai isolato. La frase di Gassman è stata citata in modo ironico, sottolineando la tensione tra le parti. La controversia riguarda presunte divergenze sulla direzione delle aziende e sulla gestione delle innovazioni.

«L’hanno rimasto solo», citando Vittorio Gassman nell’ Audace colpo dei soliti ignoti. Beffardo destino, quello di Elon Musk. Neanche fosse un contrappasso dantesco, l’uomo che dice di avere a cuore il futuro dell’intera umanità è lo stesso che, in alcuni dei reel più recenti che circolano in Rete, appare isolato, evitato pressoché dall’umanità intera. Ma lui non demorde. Così la sua preoccupazione per le «magnifiche sorti e progressive» (questa volta la cit. è da La ginestra di Giacomo Leopardi) è sbarcata anche nelle aule di tribunale grazie alla causa intentata contro Sam Altman, numero uno di OpenAI, l’azienda dietro ChatGPT. L’accusa mossa dal nostro è quella di aver tradito il patto originario di mantenere OpenAI una non-profit e di averla invece trasformata in una macchina da soldi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Musk contro Altman: la scusa dell’etica e l’idealismo tech diventato guerra di potere

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