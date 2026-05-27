IA l’appello dei Maestri del Lavoro

I Maestri del Lavoro hanno presentato un appello riguardo all’intelligenza artificiale durante il 55esimo convegno intitolato “Dalle arti e mestieri all’intelligenza artificiale”. L’evento ha riunito professionisti e esperti del settore per discutere le implicazioni dell’uso dell’IA nel mondo del lavoro e nelle attività artigianali. La discussione si è concentrata sulle sfide e le opportunità offerte dalla tecnologia nel contesto professionale.

Dalle arti e mestieri all’intelligenza artificiale: questo è il titolo del 55esimo convegno regionale dei Maestri del lavoro della Toscana, che si è svolto sabato all’Accademia dei Fisiocritici, organizzato dal Consolato provinciale di Siena e coordinato dal console provinciale Guido Burroni, con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune di Siena. Presenti i consoli delle 9 province toscane e della città metropolitana di Firenze. La Toscana, come il resto del Paese e del mondo, vive una nuova rivoluzione economica, sociale e culturale: quella dell’intelligenza artificiale. Siena, con le sue Contrade, e la Toscana con le sue città e università hanno saputo creare eccellenza, unendo sapere, tecnica, cultura e umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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