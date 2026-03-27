Il 25 marzo 2026, nell’ambito del rinnovo delle cariche sociali della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro Roma, Giovanni Terranova, Console Emerito dei MdL di Salerno, è stato eletto nel collegio dei Probiviri per il quadriennio 2026-2029. La nomina è avvenuta durante una riunione dedicata all’elezione delle nuove componenti dell’organo disciplinare.

Nell’ambito del rinnovo delle cariche sociali della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro Roma, il Console Emerito dei MdL di Salerno, Giovanni Terranova, il 25 marzo 2026, è stato eletto nel collegio dei Probiviri. Il Maestro Terranova, che in precedenza aveva retto come Console, la Federazione in provincia di Salerno, per tre mandati, è risultato il primo dei cinque candidati; infatti è stato eletto con 54 voti, a lui assegnati, da parte degli elettori dei Consolati delle 20 regioni italiane. Tale risultato ha riempito di soddisfazione e orgoglio tutti gli associati del Consolato della provincia di Salerno in quanto è la prima volta che un rappresentante salernitano assume un’importate carica istituzionale a livello nazionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro Roma: Giovanni Terranova eletto membro del Collegio dei Probiviri per il quadriennio 2026-2029

Articoli correlati

Eletti i nuovi Consiglieri, i componenti del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2026-2029Sergio Cairone è il nuovo Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Confcommercio Palermo, eletto il nuovo collegio dei probiviriMarco Filippo Lannino è il nuovo presidente del collegio dei probiviri di Confcommercio Palermo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Federazione Nazionale

Temi più discussi: San Mango sul Calore, tutto pronto per l'assemblea dei Maestri del Lavoro del Consolato provinciale di Avellino; Corso e Esame Nazionale di Promozione a Maestro DP MGA 2026; Festa dell’Unità nazionale,della Costituzione,dell’inno e della bandiera; Il Prefetto Aprea incontra il consolato provinciale dei maestri del lavoro.

Il Prefetto Aprea incontra il consolato provinciale dei maestri del lavoroNei giorni scorsi il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha incontrato il Console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Vincenzo Gatto, ins ... brundisium.net

Il dono dei Maestri del lavoro. Un ulivo per il parco GazzoliUn dono che vale un respiro. Nell’ambito della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro è operativa la Commissione Natura Dì che è di stimolo e supporto alle diverse iniziative realizzate dai ... ilrestodelcarlino.it

Oggi lo sciopero indetto dalla FNSI - Federazione Nazionale Stampa Italiana per il rinnovo del contratto e il futuro dell'informazione - facebook.com facebook

Pubblichiamo il comunicato sindacale della FNSI-Federazione nazionale stampa italiana. La redazione di intoscana aderisce alla giornata di astensione bit.ly/sciopero27marz… x.com