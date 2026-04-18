A Lissone, si svolgono gli ’Intrecci’, un evento che mette in mostra creazioni di design esposte al Museo, nelle vetrine di 12 showroom di via Carducci e nella galleria del centro commerciale Esselunga. La rassegna riunisce pezzi di artigianato e design visibili nei diversi punti della città, con l’obiettivo di valorizzare le competenze locali e l’originalità delle opere esposte.

I pezzi di design da ammirare al Museo, nella galleria del centro commerciale Esselunga e nelle vetrine di 12 showroom di via Carducci, porta d’accesso alla città per chi arriva dalla Valassina. E poi la mostra degli strumenti di falegnameria, antichi e moderni, negli spazi recuperati dell’ex scalo merci, e in biblioteca disegni, foto inedite, rari materiali d’archivio e prototipi realizzati tra il 1985 e il 2015 per raccontare il fecondo rapporto tra i progettisti e la capacità manifatturiera locale. Un itinerario che si snoderà da questo pomeriggio e per le prossime settimane all’interno della città, per raccontarne l’identità creativa e produttiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli ’Intrecci’ di Lissone. Creatività e saper fare nella città-laboratorio

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