In Italia, Engineering ha presentato una soluzione basata sull'intelligenza artificiale per migliorare la protezione dei dati, aumentare la trasparenza e ridurre i consumi energetici. La proposta è stata annunciata durante un evento dedicato agli Stati Generali dell’Associazione degli Enti. La tecnologia mira a ottimizzare l’utilizzo delle risorse digitali e a rafforzare le misure di sicurezza informatica. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sui soggetti coinvolti.

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - In occasione degli Stati Generali dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP), dedicato al mondo dei liberi professionisti in Italia presieduto dal Presidente Alberto Oliveti, Aldo Bisio, Ceo di Engineering, ha evidenziato il ruolo strategico dell'Intelligenza Artificiale sovrana per imprese e pubblica amministrazione, fondata su controllo diretto dei dati, trasparenza dei processi e sostenibilità economica ed energetica. "Con la nostra architettura Is-Ia - sottolinea - abbiamo realizzato un'infrastruttura sicura e agnostica capace di rispondere a tre sfide fondamentali per le imprese e le istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ia, da Engineering la via italiana per proteggere dati, garantire trasparenza e abbattere costi energetici

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