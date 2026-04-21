Un'azienda ha presentato una nuova architettura chiamata Is-Ia, acronimo di Italy's Sovereign Intelligence Architecture, che si propone di essere un sistema aperto capace di integrare modelli provenienti da diverse fonti. La proposta include la gestione completa del flusso di utilizzo delle API, con un'attenzione particolare alla profittabilità che si prevede possa essere raggiunta in un periodo tra i 12 e i 18 mesi.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Con Is-Ia (Italy's Sovereign Intelligence Architecture) proponiamo un'architettura aperta che permetta di integrare modelli provenienti da diverse sorgenti, governando però l'intero flusso di utilizzo delle Api con quel modello. Grazie a questo approccio, la profittabilità può essere raggiunta in tempi brevi: nell'arco di massimo 12-18 mesi”. Così Fabio Momola, Evp Eng Digital Engineering Group, intervenendo oggi a Roma all'incontro ‘AI Italia. L'AI tra innovazione e sovranità digitale', organizzato dal Gruppo su iniziativa della senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato della Repubblica. L'appuntamento mira a promuovere il confronto tra istituzioni, industria e mondo accademico sulla costruzione di una 'via italiana' all'Intelligenza Artificiale, per un Ai sovrana, sicura e sostenibile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ia, Momola (Engineering): "Is-Ia architettura con profittabilità a 12-18 mesi"

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