A Pompei è stato inaugurato un memoriale permanente con calchi delle vittime dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. I calchi rappresentano persone di diverse categorie sociali, tra cui madri, schiavi, mercanti e bambini, che furono uccise dalla furia del vulcano in una mattina di ottobre. La struttura permette di vedere le sagome delle persone intrappolate dalla lava e dall’ignizione.

Erano madri, schiavi, mercanti, bambini. Erano persone comuni sorprese dalla furia di un vulcano in una mattina di ottobre del 79 d.C. Oggi, a quasi duemila anni di distanza, i loro ultimi istanti tornano a parlare con una potenza visiva che toglie il fiato. Dallo scorso 12 marzo, negli scavi archeologici di Pompei è aperto al pubblico un nuovo allestimento permanente alla Palestra Grande, pensato come un vero e proprio memoriale dedicato agli abitanti dell’antica città. Non una mostra nel senso convenzionale del termine, ma qualcosa di più intimo e più perturbante: un sacrario laico dove il tempo si è fermato e la storia si fa carne. View this post on Instagram Un memoriale che restituisce dignità alle vittime. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I volti del Vesuvio: Pompei inaugura il memoriale permanente dei calchi delle vittime

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