Oggi a Pompei si è tenuta l’inaugurazione dell’esposizione dei calchi delle vittime dell’eruzione. La cerimonia è stata aperta da un rappresentante delle istituzioni che ha sottolineato l’importanza culturale dell’evento, dedicato alla conservazione di un patrimonio storico e scientifico. L’esposizione presenta calchi realizzati dagli scavi archeologici, offrendo una rappresentazione fedele di alcune tra le vittime più note dell’eruzione vulcanica.

“È un progetto di grande valore culturale, c’è un insieme di saperi che si combina nella restituzione di un quadro oggettivamente spettrale il che aumenta il senso di cui si fa portatore questo progetto e al tempo stesso ci interpella nel dover considerare la cognizione della morte e del dolore. Abbiamo visto ciò che vedono i medici legali, i cadaveri. Morti di morte violenta, morte acerba la chiamavano gli antichi. Ma c’è rispetto nel mostrare tutto questo come se fosse un sacrario che restituisce la verità delle cose, la spiegazione di come è andata realmente. Chissà se vivere non sia morire e morire vivere, è esattamente la storia di Pompei “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pompei, Giuli inaugura l'esposizione dei calchi delle vittime dell'eruzione

