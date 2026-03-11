Pompei | 22 calchi delle vittime diventano memoriale

Domani, giovedì 12 marzo, viene inaugurato un nuovo allestimento permanente all’interno della Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei. Sono 22 i calchi delle vittime dell’eruzione che verranno esposti, trasformandosi in un memoriale visivo. L’installazione intende conservare la memoria di quei momenti tragici e permette ai visitatori di osservare da vicino le rappresentazioni delle persone che persero la vita durante l’eruzione.

Un nuovo allestimento permanente apre domani, giovedì 12 marzo, all’interno della Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei. Questa esposizione unica restituisce la cronaca dell’eruzione del 79 d.C. attraverso una raccolta di ventidue calchi delle vittime e reperti organici. L’iniziativa mira a trasformare i resti umani in un memoriale che onori il dolore delle persone travolte dalla catastrofe vulcanica. Il progetto nasce da un dialogo tra rigore scientifico e rispetto umano, evitando di trattare i corpi come semplice materiale archeologico o opera d’arte. La mostra si articola nei portici nord e sud dell’edificio quadrato situato di fronte all’anfiteatro, offrendo un percorso che va dalle abitazioni interne fino alle vie di fuga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

