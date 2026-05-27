I volontari della Flotilla hanno tentato di consegnare aiuti umanitari a Gaza, affrontando difficoltà e restrizioni da parte delle autorità israeliane. Le operazioni sono state ostacolate, con alcuni scontri e arresti a bordo delle imbarcazioni. Le navi sono state fermate o intercettate nel Mar Mediterraneo, impedendo il passaggio delle merci destinate alla popolazione. Le missioni sono state oggetto di controversie legali e diplomatiche.

di Leonardo Botta Quali effetti concreti, in termini di aiuti per Gaza, hanno prodotto le missioni della Global Sumud Flotilla? Oggettivamente pochi: non ho idea di quanti viveri o medicinali quelle imbarcazioni siano riuscite a recapitare nella Striscia, ma immagino si tratti di quantità risibili, se non nulle. Dunque parliamo di missioni inutili? Tutt’altro: secondo me sono servite, e servono, a tenere in piedi l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale verso le tragedie del tormentato fronte mediorientale. Certo, il salpaggio di quelle vele ha scatenato strascichi di polemiche e anche l’evocazione di qualche opacità di cui non si... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I volontari della Flotilla come i partigiani: un paragone azzardato ma forse non troppo

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