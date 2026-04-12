Durante un'intervista, un artista ha raccontato di aver superato un periodo di tendenze autodistruttive, attribuendo questo cambiamento a una paura della morte e al diventare padre. Nel frattempo, a Canzonissima, i partecipanti si sono esibiti condividendo momenti personali in clip che ricordano lo stile di Ballando con le Stelle, un format condotto da Milly Carlucci. La trasmissione ha proposto anche momenti di racconto e performance tra musica e intrattenimento.

A Canzonissima i concorrenti si raccontano in clip ‘ stile Ballando con Le Stelle ‘: d’altronde, la firma è quella di Milly Carlucci e le similitudini tra i due programmi sono molte. Non che sia necessariamente un male, ma ci sarebbero diversi aggiustamenti da fare, se la Rai ha intenzione di riproporre il tentativo. Torniamo ai concorrenti, o meglio ai cantanti che si esibiscono, perché a essere premiate sono le canzoni. Protagonista di un momento di sfogo è stato Fabrizio Moro che ha raccontato come ci siano stati due fattori molto importanti per farlo smettere, o almeno allentare, con la tendenza a essere “autodistruttivo”. “Non mai capito perché lo sono.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tendo a essere autodistruttivo ma a un certo punto ho smesso. Forse per paura della morte, di andarmene troppo presto. Mi ha aiutato anche essere diventato papà”: così Fabrizio Moro

Fabrizio Moro: “Sono stato autodistruttivo, poi per paura della morte ho deciso di volermi bene”Fabrizio Moro ripercorre a Canzonissima un momento difficile della sua carriera, che lo ha portato anche ad avere poca considerazione di sé: "solo a...

Valeria Golino: «Un intervento alla scoliosi mi ha tolto la spensieratezza della giovinezza: mi sentivo una crisalide, volevo essere desiderata. Essere ricordata sempre per Rain Man prima mi infastidivano, ma ora ci ho fatto pace»Chi le dà tutte queste energie? «Il piacere di fare delle cose belle: è solo quello che mi manda avanti.

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