Noi in Iran come i partigiani italiani l’ambasciata iraniana a Roma e il paragone | cosa scrivono per il 25 aprile e il fiume di commenti

L’ambasciata iraniana a Roma ha pubblicato sui propri canali social un post in cui paragona i Pasdaran ai partigiani italiani, nel giorno in cui si celebra la Liberazione dal nazifascismo. Il commento ha suscitato numerosi interventi tra gli utenti, alcuni critici e altri di supporto, evidenziando una discussione aperta sui riferimenti storici e simbolici usati dall’ente diplomatico. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sui confronti tra le forze di resistenza e i movimenti di liberazione.

I Pasdaran come I partigiani? È l’account dell’ambasciata iraniana in Italia a lanciarsi nel paragone spericolato proprio nel giorno della commemorazione della Liberazione dal nazi-fascismo in Italia. Su X, la delegazione diplomatica di Teheran scrive di voler rendere onore alla grande nazionale italiana, per poi cimentarsi nel parallelismo tra la Resistenza italiana e quella iraniana agli attacchi di Donald Trump, che già aveva minacciato di cancellare «la civiltà iraniana» in uno dei tanti ultimatum: «Così come i vostri coraggiosi partigiani combatterono per l’indipendenza e la dignità umana, anche il popolo iraniano oggi resiste con fermezza e determinazione contro un’aggressione illegale, illegittima e ingiusta che ha preso di mira la sua identità e le sue radici civili».🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Storie di zaini partigiani, cani ribelli e cugine divise dalla guerra: cosa leggere per conoscere il 25 aprile e la LiberazioneOgni 25 Aprile chi ha il compito di educare dei bambini ma anche gli adulti che si ritengono “allievi” per tutta la vita si chiedono: cosa leggere...

Iran, il bombardamento di Minab e il caso dello zaino AI: perché l’immagine dell’Ambasciata iraniana è un falsoIl bombardamento della scuola di Minab, in Iran, è diventato il terreno per la diffusione di false notizie.