Sciopero treni il 28 e 29 maggio 2026 stop di 24 ore per Trenitalia e Trenord | orari e corse garantite

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno sciopero di 24 ore è previsto il 28 e 29 maggio 2026, coinvolgendo il personale di Trenitalia e Trenord. L'agitazione, proclamata da sindacati autonomi, si svolgerà dalle 21 del 28 maggio alle 21 del 29 maggio. Durante questa fascia oraria potrebbero esserci cancellazioni e riduzioni delle corse. Sono stati annunciati orari e corse garantite, ma i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati.

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Proclamato da alcune sigle sindacali autonome un nuovo sciopero nazionale, in adesione a uno sciopero generale, che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 maggio: cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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