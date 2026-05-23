Sciopero treni il 28 e 29 maggio 2026 stop di 24 ore per Trenitalia e Trenord | orari e corse garantite

Uno sciopero di 24 ore è previsto il 28 e 29 maggio 2026, coinvolgendo il personale di Trenitalia e Trenord. L'agitazione, proclamata da sindacati autonomi, si svolgerà dalle 21 del 28 maggio alle 21 del 29 maggio. Durante questa fascia oraria potrebbero esserci cancellazioni e riduzioni delle corse. Sono stati annunciati orari e corse garantite, ma i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati.

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome un nuovo sciopero nazionale, in adesione a uno sciopero generale, che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 maggio: cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma

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Dalle ore 21:00 di giovedì 28 maggio alle ore 20:59 di venerdì 29 maggio, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto Regionale di Tr x.com

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