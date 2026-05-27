I topi d' auto finiscono nella rete della Polizia di Stato

Martedì mattina, due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di rubare un'auto in sosta. I ladri avevano già compiuto un furto sullo stesso veicolo e stavano cercando di ripetere l'azione. La polizia ha intercettato e fermato i due durante il tentativo di secondo colpo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio.

E' andata male a due topo d'auto che, nella mattinata di martedì, hanno messo a segno un colpo su un veicolo in sosta per poi cercare di fare il bis quando sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. I malviventi, già noti alle forze dell'ordine, erano stati notati da una passante mentre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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