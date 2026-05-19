Armi materiale pedopornografico e apologia di fascismo | 13 giovanissimi finiscono nella rete della Digos
Una vasta operazione della polizia di Siena ha portato alla denuncia di tredici minorenni residenti nella zona, coinvolti in un’indagine che ha portato al sequestro di armi, materiale pedopornografico e materiali di apologia di fascismo. Le forze dell’ordine hanno eseguito accertamenti che hanno interessato i giovani, tutti sotto i 18 anni, e li hanno consegnati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. L’indagine ha avuto come obiettivo il contrasto a attività illegali tra i più giovani.
SIENA – Una maxi-indagine condotta dalla polizia di Siena ha travolto un gruppo di tredici giovanissimi, tutti minorenni e residenti nel territorio senese, denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Le accuse mosse nei loro confronti sono pesantissime e spaziano dalla detenzione illegale di armi alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, fino alla propaganda di idee fondate sull’odio razziale ed etnico e all’apologia dei movimenti fascista e nazista. L’operazione è stata condotta dagli uomini della Digos della questura di Siena, che hanno fatto scattare una serie di perquisizioni mirate nelle abitazioni dei tredici ragazzi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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