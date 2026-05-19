Una vasta operazione della polizia di Siena ha portato alla denuncia di tredici minorenni residenti nella zona, coinvolti in un’indagine che ha portato al sequestro di armi, materiale pedopornografico e materiali di apologia di fascismo. Le forze dell’ordine hanno eseguito accertamenti che hanno interessato i giovani, tutti sotto i 18 anni, e li hanno consegnati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. L’indagine ha avuto come obiettivo il contrasto a attività illegali tra i più giovani.

SIENA – Una maxi-indagine condotta dalla polizia di Siena ha travolto un gruppo di tredici giovanissimi, tutti minorenni e residenti nel territorio senese, denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Le accuse mosse nei loro confronti sono pesantissime e spaziano dalla detenzione illegale di armi alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, fino alla propaganda di idee fondate sull’odio razziale ed etnico e all’apologia dei movimenti fascista e nazista. L’operazione è stata condotta dagli uomini della Digos della questura di Siena, che hanno fatto scattare una serie di perquisizioni mirate nelle abitazioni dei tredici ragazzi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Armi, materiale pedopornografico e apologia di fascismo: 13 giovanissimi finiscono nella rete della Digos

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