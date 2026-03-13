Giancarlo Magalli ha dichiarato che Enrica Bonaccorti si era rivolta ai medici per tornare in televisione e non voleva mostrarsi malata. La puntata di

La puntata de La volta buona in onda giovedì 12 marzo non poteva che essere dedicata a Enrica Bonaccorti, scomparsa proprio ieri a 76 anni per le complicazioni del cancro al pancreas. In studio diversi ospiti pronti a ricordare l’amica e collega, a partire dalla padrona di casa, Caterina Balivo, ma anche Giancarlo Magalli, “figlio televisivo” della stessa Bonaccorti. Le parole di Caterina Balivo. “Oggi ci ha lasciato un’amica simbolo di una tv garbata, elegante, gentile” ha esordito Balivo commossa. “Un mese fa era stata qui con noi, si era molto divertita, e tutti noi sapevamo che stava male. A settembre aveva pubblicamente detto della sua malattia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Enrica Bonaccorti si era fatta aiutare dai medici per tornare in televisione, non voleva farsi vedere malata”: le parole di Giancarlo Magalli

