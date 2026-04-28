Toscana - Stati Uniti | un ponte tra cultura impresa e solidarietà

Da lanazione.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ha accolto un evento internazionale con protagonisti rappresentanti della Toscana e degli Stati Uniti. Durante l’incontro, sono stati discussi temi legati a scambi culturali, iniziative imprenditoriali e progetti di solidarietà tra le due regioni. La giornata ha visto la partecipazione di figure istituzionali e private, che hanno firmato accordi e avviato collaborazioni per rafforzare i rapporti bilaterali.

Firenze, 28 aprile 2026 – È stato il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ad ospitare la cerimonia di assegnazione del Tuscan American Award 2026, riconoscimento conferito ogni anno dall’Associazione Toscana Usa – Tuscan American Association per valorizzare un legame che attraversa oceani, storie personali, imprese, cultura e diplomazia: quello fra la Toscana e gli Stati Uniti d’America. A guidare la serata sono stati i co-presidenti dell’Associazione, Maurizio Mancianti e Andrea L. Davis, che hanno introdotto l’iniziativa davanti ai soci e ad un pubblico composto da autorità istituzionali, civili e militari. A fare gli onori di casa è...🔗 Leggi su Lanazione.it

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