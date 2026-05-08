Quando il bar profuma di casa | settant’anni di Oscar tra Super e clienti-amici

Il Bar Oscar festeggia settant’anni di attività. Nel corso degli anni, il locale è diventato famoso per il suo “Super”, un mini-cappuccino decorato con topping al cioccolato o cacao in polvere, servito in tazza di vetro con manico in acciaio. La clientela, composta anche da amici di lunga data, ha contribuito a mantenere vivo il rapporto con il locale, che si distingue per l’atmosfera familiare e il profumo tipico di casa.

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Dici Bar Oscar e pensi subito al “Super”, un delizioso mini-cappuccino (o un caffè schiumato in tazza piccola, di vetro con il manico in acciaio), con tanto di disegno con topping al cioccolato o una spruzzata di polvere di cacao.Dici Bar Oscar, in piazza Matteotti, e pensi anche all’accoglienza.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Bar di Cibali chiuso per 7 giorni: troppi pregiudicati tra i clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Sospensione decisa dal Questore per motivi di sicurezza pubblica La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea... Adrano, sospesa per 7 giorni l’attività di un chiosco-bar: troppi pregiudicati tra i clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia di Stato nel centro cittadino La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea per 7...