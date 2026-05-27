I sentieri dell’Ottocento Da Gonin agli incisori liguri in mostra a Casa Luzzati
Alla Casa Luzzati è aperta la mostra “I sentieri dell’Ottocento. Da Gonin agli incisori liguri”, organizzata dall’Associazione Incisori Liguri. La rassegna espone opere di artisti ottocenteschi, con particolare attenzione agli incisori liguri. Sono esposti circa 50 lavori, tra stampe e disegni, provenienti da collezioni pubbliche e private. L’esposizione sarà visitabile fino a fine mese, con ingresso libero.
L’Associazione Incisori Liguri presenta la XXXI Rassegna annuale dal titolo “I sentieri dell’Ottocento. Da Gonin agli incisori liguri”, ospitata da Casa Luzzati a partire dal 28 maggio sino al 28 giugno 2026.La mostra si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dedicate all’Ottocento promosse dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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