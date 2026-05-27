I sentieri dell’Ottocento Da Gonin agli incisori liguri in mostra a Casa Luzzati

Notizia in breve

Alla Casa Luzzati è aperta la mostra “I sentieri dell’Ottocento. Da Gonin agli incisori liguri”, organizzata dall’Associazione Incisori Liguri. La rassegna espone opere di artisti ottocenteschi, con particolare attenzione agli incisori liguri. Sono esposti circa 50 lavori, tra stampe e disegni, provenienti da collezioni pubbliche e private. L’esposizione sarà visitabile fino a fine mese, con ingresso libero.