Tra Romanticismo e Opera | la grande musica da camera dell' Ottocento protagonista alla sala Sangiorgi

Penultimo appuntamento del ciclo "I Concerti del Centenario" con “Tra Romanticismo e Opera”, che mette in dialogo la grande musica da camera dell’Ottocento con il fascino senza tempo del melodramma, in programma presso la sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini giovedì 30 aprile alle 21.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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