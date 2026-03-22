Alle 19,30 si sfidano a Chiavari l’Entella e la Reggiana in una partita che potrebbe influenzare le sorti delle due squadre. I liguri giocano in casa e sono determinati a conquistare i tre punti, mentre gli emiliani cercano di mostrare una versione più combattiva rispetto alla trasferta di Bari, dove sono apparsi poco incisivi. La sfida si preannuncia aperta e decisiva.

Si presenterà la Reggiana rassegnata e inguardabile della trasferta di Bari oppure quella combattiva che ha ottenuto il pareggio col Monza? La domanda è spontanea e la risposta – che arriverà a partire dalle 19,30 sul sintetico di Chiavari – sarà di quelle che possono anche decidere il futuro. Le chiacchiere, adesso, stanno a zero. Certo, sentire Rubinacci ammettere che "la mia squadra va tenuta sotto pressione, va sempre stimolata" fa storcere il naso se si pensa ai privilegi dei calciatori che, come minimo, dovrebbero sempre andare in campo connessi e determinati, ma non è (ancora) il momento di tirare le somme. E allora spazio al calcio giocato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Assalto al fortino dell’Entella. I liguri in casa sono agguerriti

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