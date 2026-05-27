I satelliti svelano immagini straordinarie dell’eruzione che sta creando una nuova isola nel Pacifico

Notizia in breve

Una rete di satelliti gestiti dalla Nasa e dal programma europeo Copernicus ha rilevato un'eruzione vulcanica sottomarina nel Mare di Bismarck, vicino alla Papua Nuova Guinea. Le immagini mostrano la formazione di una nuova isola nel Pacifico sud-occidentale. L'eruzione è in corso e si stanno osservando le emissioni di magma e gas dal fondo marino. La rilevazione è avvenuta grazie a immagini satellitari che monitorano l'area in tempo reale.