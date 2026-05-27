I satelliti svelano immagini straordinarie dell’eruzione che sta creando una nuova isola nel Pacifico
Una rete di satelliti gestiti dalla Nasa e dal programma europeo Copernicus ha rilevato un'eruzione vulcanica sottomarina nel Mare di Bismarck, vicino alla Papua Nuova Guinea. Le immagini mostrano la formazione di una nuova isola nel Pacifico sud-occidentale. L'eruzione è in corso e si stanno osservando le emissioni di magma e gas dal fondo marino. La rilevazione è avvenuta grazie a immagini satellitari che monitorano l'area in tempo reale.
(Adnkronos) – Nel Mare di Bismarck, all'interno del Pacifico sud-occidentale nei pressi della Papua Nuova Guinea, una rete internazionale di satelliti gestiti dalla Nasa e dal programma europeo Copernicus, sviluppato dall'Esa, ha intercettato un'eruzione vulcanica sottomarina in corso. L'evento è stato preceduto da una breve sequenza sismica, seguita dalla comparsa nelle immagini ottiche di pennacchi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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