Il 15 gennaio 2022, un’eruzione vulcanica ha interessato l'arcipelago di Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nel Pacifico, producendo un numero record di 192.000 fulmini in quella regione. L'evento ha causato un’intensa attività atmosferica, con una grande quantità di scariche elettriche associate alla liberazione di energia dal vulcano. La vasta nuvola di cenere e gas si è estesa nell’aria, contribuendo a un’intensa attività temporalesca sopra l’area.

? Cosa sapere L'eruzione di Hunga Tonga-Hunga Ha'apai ha generato 192.000 fulmini nel Pacifico il 15 gennaio 2022.. Il picco di 2600 fulmini al minuto stabilisce un nuovo record mondiale di intensità atmosferica.. Oltre 192.000 scariche elettriche hanno squarciato il cielo sopra l’oceano Pacifico in circa 11 ore, segnando un record mondiale di intensità atmosferica durante l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha?apai avvenuta il 15 gennaio 2022. Le immagini catturate dai satelliti mostrano una scena quasi irreale: un immenso ombrello di vapore e cenere punteggiato da migliaia di punti blu. La tempesta generata dall’attività vulcanica ha raggiunto picchi spaventosi di 2600 fulmini al minuto, una cifra che distrugge ogni precedente parametro registrato sulla Terra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Record di fulmini nel Pacifico: l’eruzione che ha sconvolto il cielo

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