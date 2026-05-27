I rischi dell’amore | presentazione libro a Spazio Open

Un convegno tenutosi nel settembre 2025 nel Palazzo Alvaro del reggino è diventato un libro intitolato “I rischi dell’amore”. La presentazione dell’opera si terrà presso lo Spazio Open.

In principio fu un convegno, accaduto nel settembre 2025, celebrato nel reggino Palazzo Alvaro. Poi, quel convegno, divenne libro. E quel libro, titolato “I rischi dell’amore”, proprio come quel convegno, pubblicato da Città del Sole Edizioni e curato da Eva Gerace Gemelli, venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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