I rischi dell’amore | presentazione libro a Spazio Open

Da reggiotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un convegno tenutosi nel settembre 2025 nel Palazzo Alvaro del reggino è diventato un libro intitolato “I rischi dell’amore”. La presentazione dell’opera si terrà presso lo Spazio Open.

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In principio fu un convegno, accaduto nel settembre 2025, celebrato nel reggino Palazzo Alvaro. Poi, quel convegno, divenne libro. E quel libro, titolato “I rischi dell’amore”, proprio come quel convegno, pubblicato da Città del Sole Edizioni e curato da Eva Gerace Gemelli, venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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