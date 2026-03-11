Nessun ritorno | da Spazio Cultura la presentazione libro del libro di Adelaide J Pellitteri

A Spazio Cultura si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Adelaide J. Pellitteri. Durante l'evento, l'autrice ha discusso della sua opera con i presenti, mentre Gabriella Maggio e Domenico Figà hanno partecipato come relatori. La discussione ha coinvolto il pubblico, offrendo approfondimenti sul testo presentato. L'incontro si è concluso senza annunci di eventuali ritorni o sviluppi futuri.

Da Spazio Cultura la presentazione libro del libro di Adelaide J. Pellitteri. Dialogheranno con l'autrice Gabriella Maggio e Domenico Figà. Letture a cura di Maria Grazia Saccaro. Dalle ombre che popolano il Medioevo alle luci del nostro millennio, trentadue racconti si susseguono senza legami.