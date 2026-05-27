I rifiuti speciali dalla Campania venivano abbandonati nei campi in Puglia | 19 arresti all'alba
All’alba, circa 90 carabinieri stanno eseguendo 19 ordinanze di custodia cautelare per smaltimento illecito di rifiuti speciali. I rifiuti, provenienti dalla Campania, sono stati abbandonati in aree agricole della Puglia. Le operazioni sono in corso per smantellare un sistema di gestione illecita dei rifiuti, con le autorità che hanno individuato i responsabili.
Circa 90 carabinieri, dall'alba di oggi, stanno eseguendo 19 provvedimenti cautelari per smaltimento illecito di rifiuti speciali, provenienti dalla Campania e abbandonati in aree agricole della Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sgominato traffico rifiuti, ai domiciliari anche imprenditore di Roccadaspide
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