A Forlì-Cesena i redditi medi sono più elevati rispetto a Forlì, ma rimangono inferiori alla media regionale in Romagna. Ravenna si distingue come l’area con i redditi più alti dopo la provincia principale. Tuttavia, il divario tra le diverse zone della regione è ancora evidente, confermando una situazione economica complessivamente fragile. La differenza tra le aree evidenzia come alcune zone siano più sviluppate rispetto ad altre all’interno del territorio romagnolo.

In Romagna il territorio che registra i redditi medi più alti dopo Ravenna è quello di Forlì-Cesena, ma il divario con la media regionale resta marcato e conferma un quadro economico ancora fragile. È quanto emerge dall’analisi dei redditi dichiarati nel 2025, relativi all’anno d’imposta 2024, elaborata dall’Osservatorio Cisl Romagna sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Numeri che descrivono una Romagna a più velocità, con differenze profonde tra province e comuni e con il Riminese che risulta ancora in fondo alla classifica. Il reddito medio imponibile in Romagna si attesta a 23.016,76 euro, ben al di sotto della media regionale dell’Emilia-Romagna, pari a 25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I redditi in Romagna. Cesena più ricca di Forlì

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