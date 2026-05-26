Redditi l' allarme di Cisl | Una Romagna a due velocità Ma la provincia di Ravenna rimane la più ricca

Nel 2024, i redditi dichiarati nella provincia di Ravenna sono risultati più alti rispetto alle altre zone della regione. L’Osservatorio Cisl Romagna ha analizzato i dati del Ministero dell’economia e delle finanze, evidenziando che la crescita economica non si distribuisce equamente: alcune aree mostrano redditi più bassi, mentre Ravenna si conferma come la provincia più ricca. La differenza tra le varie zone si evidenzia chiaramente nei numeri comunicati.

L’analisi dei redditi dichiarati nel 2025, sull'anno d’imposta 2024, curata dall’Osservatorio Cisl Romagna su dati del Ministero dell'economia e delle finanze, delinea un territorio caratterizzato da una crescita che “non riesce a distribuirsi in modo uniforme, lasciando emergere divari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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