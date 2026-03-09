Confcooperative Romagna-Estense ha aperto due posti di servizio civile universale, uno nella sede di Forlì e uno in quella di Cesena. Le posizioni sono destinate alle cooperative sociali associate e fanno parte di un totale di 20 incarichi disponibili nella regione. I candidati interessati possono presentare domanda presso le rispettive sedi entro le scadenze indicate.

“Per il 2026 abbiamo a disposizione dei giovani due programmi di servizio civile universale - spiega Simone Righi di Confcooperative Romagna-Estense: ‘Agorà: azioni di comunità’ e ‘Sguardi di bellezza’" Confcooperative Romagna-Estense promuove 20 posizioni di servizio civile universale, di cui uno nella sede di Forlì e uno nella sede di Cesena e nelle cooperative sociali associate. Possono candidarsi i giovani e le giovani tra i 18 e i 28 anni di età entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile. “Per il 2026 abbiamo a disposizione dei giovani due programmi di servizio civile universale - spiega Simone Righi di Confcooperative Romagna-Estense: ‘Agorà: azioni di comunità’ e ‘Sguardi di bellezza’. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Servizio civile universale: 5 posti nel Comune di GuardiagreleCinque giovani saranno inseriti per 12 mesi nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali, con il riconoscimento di un contributo...

Tutto quello che riguarda Servizio civile universale in....

Temi più discussi: Servizio civile universale in Confcooperative Romagna-Estense, due posti nelle sedi di Forlì e Cesena; Servizio Civile Universale, 20 posti promossi da Confcooperative Romagna-Estense; Servizio civile, 20 posti in Romagna: un anno di formazione a 520 euro al mese; Servizio civile, 20 posti in Romagna: un anno di formazione a 520 euro al mese.

Servizio Civile Universale: 20 posti con Confcooperative Romagna-EstenseConfcooperative Romagna-Estense mette a disposizione 20 posti di Servizio Civile Universale nelle proprie sedi amministrative e presso cooperative sociali associate del territorio. Possono candidarsi ... ravennawebtv.it

Servizio civile, sei posti disponibili in Regione per il progetto Agorà di ConfcooperativeSono sei i posti del nuovo bando di Servizio Civile Universale per giovani volontari tra i 18 e i 29 anni messi a disposizione da Confcooperative nelle ... piacenzasera.it

Si è tenuta oggi l’ #Assemblea delle cooperative di Confcooperative Romagna-Estense #Cultura #Turismo e #Sport, con un’ampia partecipazione di realtà attive nei tre settori. Al centro del confronto, la volontà di rafforzare sinergie e contaminazioni tra ambiti - facebook.com facebook