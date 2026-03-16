Festa dello sport di Bibbiena premiati i piccoli grandi atleti del territorio e alcune promesse nazionali come Zeno Roveri

Durante la Festa dello Sport di Bibbiena, sono stati premiati diversi giovani atleti locali e alcune promesse a livello nazionale, tra cui Zeno Roveri. L’evento si è svolto nel territorio e ha visto protagonista una cerimonia dedicata ai talenti emergenti. La manifestazione ha coinvolto atleti di varie discipline, riconoscendo le loro performance e il percorso di crescita sportiva.

Arezzo, 16 marzo 2026 – . “Un bel momento di sport e amicizia che ci ha permesso di dare un riconoscimento istituzionale di comunità a coloro che ogni giorno si impegnano nello sport e per il futuro di questa comunità”. Con queste parole Francesca Nassini, Assessora allo Sport del Comune di Bibbiena, ha voluto ringraziare le società sportive del territorio che ogni giorno si impegnano a fianco dei giovani per sostenere i loro sogni attraverso la Festa dello Sport di Bibbiena. Nel corso della serata, che si è tenuta in una affollatissima Sala delle Bandiere del Comune di Bibbiena domenica in serata, Il Sindaco Filippo Vagnoli e l’Assessora, hanno consegnato delle pergamene a tantissimi atleti e atlete di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa dello sport di Bibbiena, premiati i piccoli grandi atleti del territorio e alcune promesse nazionali come Zeno Roveri Articoli correlati Ieri sera a Piumazzo il Galà dello Sport, premiati più di cento atletiSi è tenuta mercoledì sera a Piumazzo il tradizionale galà dello sport, manifestazione giunta al quarto anno consecutivo promossa... L'Ussmb celebra le stelle dello sport di Monza e Brianza: gli atleti premiatiGrande attesa per la serata che premia atleti, società sportive, giornalisti, dirigenti e volontari.