Pochettino si ritrova sullo stesso volo dei tifosi del Tottenham | gli fanno una richiesta in coro

L'allenatore ha condiviso lo stesso volo dei tifosi del Tottenham diretto a Madrid, dove si disputerà la partita di Champions League contro l'Atletico. I supporter hanno rivolto una richiesta collettiva a Pochettino, che si trovava a bordo insieme a loro. La presenza dell’allenatore e dei tifosi nello stesso volo ha creato un momento insolito e spontaneo prima dell’importante sfida europea.

Pochettino ha preso lo stesso volo dei tifosi del Tottenham per raggiungere Madrid in vista della sfida di Champions tra gli Spurs e l'Atletico. L'ex tecnico dei londinesi ha ricevuto un coro speciale, anche se il suo futuro potrebbe essere altrove.